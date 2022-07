Hier blitzt es in Hessen - Geschwindigkeitskontrollen

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

25.07.2022:

Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Hanau, Depotstraße, in Höhe "Alter Kahler Weg", in Richtung Großauheim (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

26.07.2022:

B 486, Offenthal in Richtung Langen, zwischen K 172 und L 3317 (Wildgefahrenstrecke); B 486, Urberach in Richtung Langen, zwischen Bulau und Rödermark (Wildgefahrenstrecke);

27.07.2022:

Offenbach, Bierbrauer Weg, in Höhe der Sportstätten (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

29.07.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

30.07. und 31.07.2022:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

dc/Polizei Südosthessen