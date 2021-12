Dieser stand laut Polizei in der Julius-Echter-Straße. Er war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher riss nicht nur den linken Außenspiegel ab, sondern verbog auch den Frontstoßfänger. Er entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 700 Euro zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Polizei Karlstadt/kick