Heuballen stürzen auf Landwirt: 79-Jähriger in Mömbris schwer verletzt

Die jeweils rund 300 Kilo schweren Rundballen fügten dem Landwirt schwere Verletzungen zu. Dieser wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau übernommen.

Beim Einparken anderen Pkw übersehen

Schöllkrippen. Ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer übersah am Freitagmorgen beim Einparken in der Aschaffenburger Straße einen Mitsubishi. Es kam zu einer Kollision. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8500 Euro.

Vorfahrt missachtet

Alzenau-Wasserlos. Eine 56-jährige Golf-Fahrerin fuhr am Freitagnachmittag von der Straße „Schloßhof" kommend in den Einmündungsbereich Bezirksstraße/Schafgasse. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten einbiegenden Pkw. Der 59-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Hecke gerät in Brand

Karlstein-Großwelzheim. Am Freitagmorgen geriet eine Hecke im Bereich der Beethovenstraße/Mozartstraße in Brand. Beim Unkrautvernichten mittels Bunsenbrenner entzündeten sich auch einige Blätter. Diese wurden in die angrenzende Hecke geweht, die daraufhin ebenfalls Feuer fing. Die Pflanzen konnten zeitnah abgelöscht werden. Es entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Feuerwehr Karlstein war ebenfalls vor Ort.

Polizei Alzenau/mm