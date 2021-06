Heuballen im Main bei Bürgstadt

Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass außerhalb der Fahrrinne ein großer Rundballen trieb, der sich langsam auflöste. Dieser konnte durch die Freiwillige Feuerwehr noch weiter auseinandergezogen werden, bis er sich komplett aufgelöst hatte. Die Schifffahrt wurde weder beeinträchtigt noch gefährdet.

Amorbach. Am Freitagabend zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr wurde vor der Pforte des Schwimmbads ein hochwertiges E-Bike der Marke Trek entwendet. Das Fahrrad war versperrt, allerdings nicht angeschlossen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Trek Powerfly Mountainbike in den Farben weiß/blau im Wert von etwa 3000 Euro.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Miltenberg. Am Donnerstag zwischen 14.50 und 15.50 Uhr war die schwarze Mercedes Benz A-Klasse einer 38-jährigen Frau aus Großheubach auf dem Parkdeck der Gemeinschaftspraxis in der Hauptstraße 23 geparkt. Der bisher unbekannte Unfallverursacher verursachte einen Schaden im Bereich des rechten hinteren Kotflügels an dem Mercedes Benz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 jederzeit entgegen.