Hesslar: Weidezaungeräte entwendet

In einer Pferdekoppel an der Grabenstraße in Hesslar wurden in der Nacht von Sonntag 03.05.2020 auf Montag 04.05.2020 zwei Weidezaungeräte und ein 10x40 cm großes Solarmodul entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Ein 66-jähriger Mann entfernte am Montagvormittag in der Wirtsgartenstraße in Rohrbach mit einem Bunsenbrenner Unkraut und Moos von Pflastersteinen auf seinem Grundstück. Dabei geriet eine Hecke in Brand, was gegen 09:00 Uhr zu einer Alarmierung der Feuerwehr führte. Der Brand konnte durch den Mann selbstständig noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein bezifferbarer Schaden durch den Brand.

stru/Polizei Karlstadt