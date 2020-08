Herdplatte vergessen: Feuerwehreinsatz in Nilkheim

Gegen 7.45 Uhr hatte eine Nilkheimerin Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Unklar war anfangs, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet. Die Feuerwehr musste sie sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen. Schnell war klar, dass sich keine Personen mehr in der Wohnug befanden und auch die Brandursache konnte schnell lokalisiert werden: Eine vergessene Herdplatte hatte für Rauchentwicklung gesorgt. Das feuer konnte gelöscht werden, bevor es größeren Schaden anrichete.