Heranwachsender bedroht Jugendliche in Aschaffenburg

Mit diesem bedrohte er die Jugendlichen und fuchtelte damit herum. Das Trio flüchtete und alarmierte die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der alkoholisierte Täter kurze Zeit später entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Wegen seiner Vorahndungen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Vorführung beim Ermittlungsrichter angeordnet. Das Tatwerkzeug konnte aufgefunden und als Beweismittel sichergestellt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch um 10:30 Uhr wurde ein Pkw Opel in der Mühlstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung des 24-jährigen Fahrers fielen den Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Darauf wurde die Weiterfahrt unterbunden und auf der Wache von einem Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die Auswertung wird gerichtsverwertbare Hinweise auf die Fahrtüchtigkeit zur Tatzeit geben. Das Auto wurde verkehrssicher am Ereignisort abgestellt.

Drogenfahrt

Stockstadt. In der Hauptstraße wurde am Dienstag um 20:30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw Ford zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fielen der Streifenbesatzung bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt durchgeführt.