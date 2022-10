Helfer finden vermisste Seniorin in Marktheidenfeld

Mehrere Stunden haben Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Nacht zum Freitag nach einer 75-Jährigen gesucht, die sich in hilfloser Lage befand. Gegen 1 Uhr wurde die Seniorin unterkühlt von einer Polizeistreife gefunden. Die Frau ist soweit wohlauf, wurde aber dennoch in eine Klinik eingeliefert.