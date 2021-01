Heizungskeller brennt in Mespelbrunn

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße mussten am Freitagnachmittag (29.01.21 - 16:29 Uhr) alle Bewohner vorsorglich das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Ein Nachbar hatte Brandgeruch und Rauch im Keller des Gebäudes bemerkt und den Notruf 112 verständigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mespelbrunn-Hessenthal und Heimbuchenthal hatten den Brand im Heizungskeller schnell unter Kontrolle. Durch eine Verpuffung an der Heizungsanlage kam es aus bislang unbekannten Gründen zu dem Brandereignis. Das Feuer wurde mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr bekämpft. Nach den Löscharbeiten folgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen und eine abschließende Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera.

stru/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg