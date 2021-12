Heizungsbrand in Karlburger Firma

Wie die Polizei berichtet, befand sich das Gerät im Keller. Es handelte sich um einen Schmorbrand, der dichten Rauch aufsteigen ließ. Das alarmierte nach Kurzem die freiwilligen Feuerwehren Karlburg und Karlstadt. Diese konnten das Feuer mit insgesamt 40 Einsatzkräften zugig löschen und den Heizungsraum entluften. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt am Steuergerät ausgemacht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Spirituosen aus Lebensmittelhandel in Zellingen entwendet

Am Dienstag hat ein Unbekannter 16.40 Uhr und 16.59 Uhr insgesamt 17 hochwertige Flaschen Spirituosen aus einem Lebensmittelhandel in Zellingen, Wurzburger Straße, entwendet. Der Täter legte die Flaschen in einen Einkaufswagen und bedeckte sie mit weiteren Artikeln, bevor er anschließend alleine, ohne die ausgesuchten Artikel, den Laden verließ. Nach kurzer Verweilzeit kehrte der Dieb mit geänderter Oberbekleidung zuruck und schob den Wagen durch eine unbesetzte Kasse aus dem Einkaufsladen. Dem Lebensmittelhandel entstand ein Beuteschaden von 825,15 Euro.

Sollten Zeugen im besagten Zeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, werden diese gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Karlstadt (Tel. 09353 / 9741-0) zu melden.

Fahrrad in Karlstadt gestohlen

Zwischen dem 02.12.2021, 10 Uhr bis 03.12.2021, 13 Uhr wurde in der Angerstraße in Karlstadt ein Rennrad der Marco Scott Speedster, Farbe Weiß, entwendet. Das Rennrad wurde zuvor vom Besitzer ohne zusätzliche Sicherung im Garten des Anwesens abgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme konnten laut Polizei keine Hinweise auf einen Täter erlangt werden.

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag wurde in der Ammannstraße in Binsbach, Ortsteil von Arnstein, eine Hausecke beschädigt. Das Schadensbild lässt als Ursache auf einen Verkehrsunfall, vermutlich bei einem Abbiege- oder Parkversuch, schließen.

Geparktes Auto in Arnstein angefahren

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 7.45 Uhr und 12.05 Uhr am Parkplatz Schweinemarkt in Arnstein ein geparktes Auto angefahren. Der Wagen stand vor der Volksbank. Als die Besitzerin mittags zu ihrem Pkw zuruckkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange fest. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe wird seitens der Polizei auf 2.500 Euro geschätzt.

Polizei Karlstadt/kick