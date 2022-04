Heiße Asche enflammte am Donnerstag eine Garage in Karlstadt

Insgesamt 100 Kräfte der Feuerwehren Aschfeld, Eußenheim, Heßlar, Hundsbach, Karlstadt, Münster und Stetten löschten am Donnerstag um 17 Uhr einen Brand in einer Eizelgarage in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart). Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass der Brand von der Garage auf das Wohnhaus übergriff. Am Nachbarhaus wurden jedoch drei Fenster beschädigt. Diese sprangen durch die Hitzeeinwirkung. Die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die vorläufigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich durch Asche in der Mülltonne entstand, die an der Garagenwand aufgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf 45.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Quelle: Polizei Karlstadt