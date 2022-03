Heiße Asche auf Kompost geworfen - Brand in Neustadt

Das meldet die Polizei Lohr. Aufgrund der Hitzeentwicklung kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung, sowie kleine Stichflammen. Die weiteren Anwohner des Hauses verständigten die Feuerwehr zum Löschen des Brandes.

Zu einem Sachschaden oder gar verletzten Personen kam es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt a. Main war mit 15 Personen vor Ort.

Parkrempler auf Mainlände in Lohr

Lohr. Ein unbekannter Autofahrer hat am 16. März in der Zeit zwischen 9 und 9.20 Uhr einen Wagen auf dem Parkplatz "Mainlände" angefahren und ist geflohen. Laut Polizei kam die Geschädigte zu ihrem geparkten Auto dort zurück und bemerkte den Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Beim Abstellen des Autos soll hier ein heller Audi gestanden haben. Kennzeichen war der Geschädigten nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 650 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de an die Polizeiinspektion Lohr a.Main zu wenden.

Polizei Lohr/kick