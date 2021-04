Heigenbrücken: Heftiger Streit, Schreckschusspistole und Betäubungsmittel

Ein 35- und ein 38-Jähriger gerieten in Streit, welcher kurz darauf in eine Rangelei gipfelte. In deren Verlauf zog einer der Männer plötzlich eine Schreckschusspistole. Hiermit schlug er seinem Kontrahenten auf den Kopf. Trotz der zunächst unklaren Lage griffen Nachbarn ein und konnten zumindest die Waffe sichern. Durch die hinzugezogenen Polizeistreifen konnten beide Männer festgenommen werden. Hierbei wurde dann auch die Waffe, sowie im späteren Verlauf auch Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen den 35-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung und unerlaubter Besitz dieser Schreckschusswaffe eingeleitet. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubter Besitz von Betäubungsmittel eingeleitet.