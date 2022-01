Heftiger Pärchen-Zoff vor Aschaffenburger Waschsalon

Dort konnte ein sich streitendes Pärchen angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass beide deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol standen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 31-jähringen Beteiligten konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Streit kam es zu keinen Straftaten, jedoch erwartet den Mann nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Aschaffenburg. Am späten Samstagabend wurde ein 45-jähriger Peugeot-Fahrer in der Goldbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor fiel der Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf, da er mehrfach außerhalb seiner Fahrspur fuhr. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Weiterhin konnten bei dem Mann drogenbedingte Auffälligkeiten und Alkoholgeruch im Fahrzeug festgestellt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus wurde aufgrund der Feststellungen der Polizeibeamten und einer positiven Atemalkoholkontrolle durchgeführt. Der Mann wurde nach erfolgter Blutentnahme entlassen. Ihn erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr.