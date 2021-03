Heftige Szene in Schweinheim: Betrunkener geht gegen schwangere Freundin

Zudem wurde der Frau verbal gedroht, dass sie und ihr ungeborenes Kind mit einem Messer verletzt werden würden. Daher ergriff sie die Flucht aus der gemeinsamen Wohnung. Als ein Nachbar im Treppenhaus auf die Situation aufmerksam wurde, kam er der Schwangeren zu Hilfe. Er begab sich daraufhin in die Wohnung des Paares, wo sich noch das dreijährige Kind der Frau befand. Als der emotional sehr aufgebrachte Mann hinzukam, vermutete der Helfer einen erneuten Angriff auf die schwangere Frau. Daher setzte der Nachbar Pfefferspray gegen den Aggressor ein, das sofort Wirkung zeigte und ihn angriffsunfähig machte. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Die eintreffenden Polizeistreifen nahmen den Mann in Gewahrsam. Die schwangere Frau und das dreijährige Kind blieben unverletzt. Die Ermittlungsbeamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg leiteten Strafverfahren wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Diebstahl aus Garage - Zeugen gesucht

Aschaffenburg-Leider. In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 19.30 Uhr und 11 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in der Fraunhoferstraße ein Fahrrad und eine Motorsäge. Hierbei handelt es sich um ein Mountainbike von KTM und eine Stihl Kettensäge im Gesamtwert von über 2.400 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

BMW X1 gestreift - Zeugen gesucht

Heigenbrücken. Am Montag, zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen BMW X1. Dieser war in der Bergstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden an der hinteren linken Fahrzeugtür auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Aschaffenburg