Heftig zugeschlagen beim Fest in Kahl

In dessen Verlauf schlug der bislang noch unbekannte Täter unvermittelt mit der Faust in das Gesicht des 23-jährigen Geschädigten. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt und musste durch den anwesenden Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Mömbris-Schimborn. Am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr entsorgte eine unbekannte Person unerlaubt eine größere Menge Grünabfall auf einer Wiese in der Verlängerung zur Sandwiesenstraße.

Mömbris. Am Samstagabend um 20.40 Uhr stieß eine 28-jährige VW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 kurz vor dem Ortsteil Niedersteinbach mit einem Reh zusammen. Der Pkw erlitt hierdurch einen Frontschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Auffahrunfall

Alzenau-Michelbach. Ein 52-Jähriger befuhr am Samstagmorgen mit seinem BMW die Schloßstraße in Fahrtrichtung Staatsstraße 2305 und musste dort verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 30-jährige Opelfahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr in der Folge auf das Heck des BMW auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 2.300 Euro beziffert.