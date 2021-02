Havarierter Lastwagen wird auf A3 bei Rohrbrunn geborgen

Gegen 22:30 Uhr hatte der 62 Jahre alte Lastwagenfahrer auf der A3 vei schneebedeckter Straße und starkem Schneefall die Kontrolle über sein Gespann verloren. Das Gespann geriet ins Schlingern, drehte sich um 180 Graf und blieb schließlich entgegen Fahrtrichtung stehen. Dabei kippte die Zugmaschine auf die linke Seite und blieb neben der Fahrbahn liegen. Der Anhänger blieb schräg auf dem Pannensteifen stehen. Der 62-jährige Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Aufgrund der Witterung und des notwendigen Einsatzes eines Krans an der Einsatzstelle wurde entschieden, die Bergung auf die Morgenstunden des Montag zu verlegen. Sie Arbeit des Bergeteams mit Kran und Lkw-Bergefahrzeugen begann gegen 9.15 Uhr. Zu Beginn d er Arbeiten wurde die A3 kurzfristig in Richtung Würzburg gesperrt, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen.

Aufgrund des geringen Verkehrs kam es auf der A3 nicht zu größeren Behinderungen.

Ralf Hettler