Hausverbot in Miltenberger Gaststätte: Wie es für die 45-Jährige dann in der Nacht weiterging

Die Dame befand sich zuvor in einer Gaststätte, in welcher sie durch den Eigentümer ein Hausverbot erteilt bekam. Auf Grund ihres alkoholisierten Zustandes wurde sie zusehends aggressiver und versuchte weiterhin die Gaststätte zu betreten. Durch die Polizeibeamten wurde der Dame daraufhin zunächst ein Platzverweis erteilt. Da sie diesem nicht nachkam und sie nun auch gegenüber den Polizisten aggressiv auftrat, wurde sie anschließend in Gewahrsam genommen, aus welchem sie am Sonntagmorgen wieder entlassen wurde.





Fahrraddiebstahl

Laudenbach. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, wurde in Laudenbach, am Bahnhof, ein verschlossenes Fahrrad der Marke Bulls, Wildtrail, in den Farben rot / schwarz, entwendet. Der Wert des Fahrrades liegt bei rund 300 Euro.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Großheubach. Am Sonntag, gegen 3.40 Uhr, wurde in der Miltenberger Straße in Großheubach ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Hier stellte sich heraus, dass der 23-jährige Radfahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bereits beim Absteigen konnte er sich kaum noch auf den Beinen halten und fiel im weiteren Verlauf über sein Fahrrad auf den Boden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Miltenberg. Am Samstag, um 7.15 Uhr, konnte in der Mainzer Straße in Miltenberg ein VW Transporter angehalten und kontrolliert werden. Bei der allg. Verkehrskontrolle gab der Fahrzeugführer zunächst an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Durch weitere Überprüfungen der eingesetzten Polizeibeamten konnte schließlich eruiert werden, dass sich bei den Angaben des Fahrzeugführers lediglich um eine Schutzbehauptung handelte und ihm seine Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2018 entzogen wurde. Den 35-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

mkl/Polizei Miltenberg