Hausschuhe und Socken geklaut

Dies beobachtete ein 31-jähriger Angestellter des Markts und hielt darauf den 43-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.





Wildunfall

Mömbris-Kaltenberg. Auf der Staatsstraße 2305 kam es am Samstag gegen 11.40 Uhr zwischen Blankenbach und Kaltenberg zu einem Wildunfall mit einem Reh. Bei der Kollision wurde die Front des Mazda stark eingedrückt, sodass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der 49-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt.





Verteilerkasten beschädigt

Alzenau-Michelbach. Ein 49-jähriger Sattelzugfahrer stieß am Samstagmorgen gegen 9 Uhr am Birkenberg mit dem rechten Heck seiner Sattelzugmaschine beim Rangieren gegen einen dortigen Telefonverteilerkasten. Dieser wurde hierbei stark beschädigt. Der Schaden wird auf cira 2.500 Euro geschätzt. Das Heck der Sattelzugmaschine wurde nur gering beschädigt. Seitens der Polizei Alzenau wurde der Verteilerkasten abgesichert und ein Techniker verständigt.





Glasscheibe der Haltestelle beschädigt

Mömbris. Am Samstagnacht zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine Glasscheibe der dortigen Haltestelle der Kahlgrundbahn durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt, sodass diese zu Bruch ging. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/mkl