Die Mitarbeiter des Erlenbacher Bauhofes mussten den Unrat beseitigen. Wer hat hier verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet?

Trotz Fahrverbot unterwegs

Elsenfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwoch Vormittag haben Beamte der PI Obernburg eine Elsenfelderin ertappt, die trotz einmonatigem Fahrverbot mit ihrem Pkw unterwegs war.

Den Beamten war die Fahrerin mit ihrem Pkw auf dem Weg zum Einkaufen aufgefallen. Bei der Überprüfung der Dame räumte diese ein, zur Zeit ein Fahrverbot zu haben.

Vorfahrt auf Mainbrücke missachtet

Obernburg. Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag Abend gegen 19.05 Uhr auf der Mainbrücke Obernburg entstanden. Zur Unfallzeit war ein Obernburger von der B 469 aus Richtung Aschaffenburg kommend an der Ausfahrt Obernburg Mitte abgefahren und wollte auf der Mainbrücke nach links in Richtung Stadtmitte einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw Seat Cordoba und fuhr diesem mit seinem Mitsubishi Colt in die rechte Fahrzeugseite.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und dürften nur noch Schrottwert haben. Der Geamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Der vorfahrtsberechtigte Fahrer im Seat wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die verunfallten Pkw wurden mussten abgeschleppt werden. Die Helfer der Feuerwehr waren zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn zusammen mit den Mitarbeitern der Straßenmeisterei im Einsatz.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizeiinspektion Obernburg / grr