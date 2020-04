Hausfriedensbruch und Beleidigungen - Polizei verweist "Kunden" aus Supermarkt in Kahl

Ein 51-jähriger aus dem Bereich Großkrotzenburg betrat am Dienstagmittag trotz Hausverbotes einen Supermarkt in der Aschaffenburger Straße. Als ihn die Marktleiterin daraufhin des Marktes verweisen wollte, beleidigte er diese und gab an, dass ihn das Hausverbot nicht interessieren würde. Die hinzugerufene Streife verwies ihn des Platzes. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs.

Jugendlicher mit Marihuana unterwegs

Kahl - Eine geringe Menge Marihuana entdeckten Bereitschaftspolizisten bei einem 15-jährigen Landkreis Bewohner am Dienstagnachmittag in einer Grünanlage von Kahl a. Main. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem BtMG. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte er zusammen mit seiner Mutter die Dienststelle verlassen.

Einbruch in Kurierdienst

Kahl - Im Zeitraum Montag 20.04., 19:20 Uhr bis Dienstag, 21.04.2020, ca. 06 Uhr, brach(en) ein oder mehrere unbekannte(r) Täter in einen Kurierdienst in der Straße „Lange Hecke“ ein. Hierbei wurde ein Tresor angegangen und ein Bargeldbetrag von insgesamt 3500.- Euro entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Alzenau Tel. 06023-944-0.

Johannesberg: Altreifen am Straßenrand weggeworfen

Johannesberg / Reichenbach - Am Fahrbahnrand der ST2309 zwischen Reichenbach und Johannesberg entsorgte ein bislang unbekannter Täter mehrere Altreifen. Die Reifen wurden am 21.04. entdeckt, wann sie dort abgelagert wurden, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Alzenau Tel. 06023-944-0.

Zaunpfosten angefahren und geflüchtet

Alzenau / Hörstein - Am Dienstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr blieb ein weißer Kleintransporter / - bus an einem Zaunpfosten einer Hofeinfahrt in der Brunnengasse hängen und entfernte sich unerkannt. Es entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro.

Unfallzeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau Tel: 06023-944-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau