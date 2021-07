Hausfriedensbruch in Lohr: Ex kuschelt sich zur Ex ins Bett

Er kuschelte sich an sie und sprach leise auf sie ein, wodurch die 21jährige Frau wach wurde. Sichtlich überrascht und geschockt, schrie die junge Frau ihren Ex-Freund an und verwies ihn des Hauses. Unterstützung erhielt sie hierbei durch ihre, durch den Lärm aufgewachten, Eltern. Diese riefen die Polizei. Der Ex verließ das Anwesen und konnte später durch die Polizei bei sich zu Hause angetroffen werden. Der junge Mann wurde durch die Polizei, eindringlich auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

Terrier dringt in Hasenstall ein und tötet mehrere Hasen

Lohr-Wombach, Lkrs. Main-Spessart: Am Donnerstag nach, gegen 02.30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Lohr a. Main einen Telefonanruf einer aufgelösten, 38jährigen Frau aus Wombach. Die Frau teilte dem sichtlich verdutzten Beamten mit, dass in ihrem Hausenstall ein weißer Hund sitze. Der Hund habe alle im Stall befindlichen Hasen getötet und sei nicht mehr aus dem Stall herauszubringen. Als die Beamten in Wombach eintrafen, befand sich der Hundebesitzer bereits vor Ort. Diesem war es gelungen seinen Terrier aus dem Stall zu holen. Gegenüber den Beamten gab der Hundebesitzer an, dass ihm sein Terrier beim mitternächtlichen Spaziergang ausgebüxt sei. Der Hundehalter, ein 64jähriger Wombacher, wurde durch die Beamten auf die zivilrechtliche Schadensregulierung hingewiesen.