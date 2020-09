Hausen: Ruhestörung führt zur Anzeige wegen Beleidigung

An der Einsatzörtlichkeit gaben sich zunächst zwei Personen als Verantwortliche zu erkennen. Sie wurden gebeten, die Musik abzustellen. Dies stieß auf wenig Verständnis und führte zu Diskussionen. Der 20-jährige Veranstalter der Feier begann schließlich, die Beamten zu beleidigen und wurde immer aggressiver. Bevor die Situation jedoch eskalierte, wurde er von Gästen weggezogen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung. Die Musik blieb dann übrigens für den restlichen Abend doch aus.

Katalysatoren gestohlen



Großwallstadt, In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurden von dem Gelände einer Autoverwertung Katalysatoren gestohlen. Die unbekannten Täter hatten die dort abgestellten Pkw angegangen und die darin verbauten Katalysatoren ausgebaut. Der Beuteschaden beträgt 1500 Euro. Wer hat hierzu verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet.



Zwei Leichtverletzte nach Unfall



Großwallstadt. .Am Samstag gegen 10:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kreisstraße 38 und der Mömlinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 47-jähriger Motorradfahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Niedernberg unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 38-jährige mit ihrem Opel aus der Mömlinger Straße die Kreisstraße überqueren. Sie übersah das herannahende Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die im Opel befindliche Beifahrerin verletzte sich ebenfalls leicht bei dem Aufprall. Beide kamen zur Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.



Wohnwagen ausgebrannt



Mönchberg. In der Zeit von Freitag auf Samstag brannte ein Wohnwagen völlig nieder. Dieser stand an einer Pferdekoppel unweit der sogenannten „Wolzmuhle“. Diese ist uber einen Feldweg zu erreichen. Das Feuer blieb in der Nacht unbemerkt. Es gingen keine Anrufe bei der Feuerwehr oder der Polizei ein. Die Geschädigte stellte den Schaden erst am Samstag gegen 13:00 Uhr fest. Die Ursache fur den Brand ist noch nicht geklärt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Obernburg erbittet sich Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere ob jemand etwas Verdächtiges oder gar den Brand bemerkt hat.