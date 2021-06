"Nach ersten Erkenntnissen liegt eine medizinische Ursache zugrunde", so Main-Spessart-Kreisbrandinspektor Harald Merz, der vor Ort war. Um 14.54 Uhr wurde für die Feuerwehr der Alarm ausgelöst.

Unfall in Hausen

Die Wehren Hausen und Steinfeld waren mit 18 Einsatzkräften an der Unfallstelle in der Würzburger Straße und halfen bei der Personenrettung, kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe und regelten den Verkehr. Der Fahrer des Wagens sei mit dem ADAC-Rettungshubschrauber Christopher 18 in ein Krankenhaus in Würzburg geflogen worden, so Merz gegenüber unserer Redaktion. Das Team von "Helfer- vor-Ort Fränkische Platte" (HvO Fränkische Platte) war mit ehrenamtlichen Helfern ebenfalls im Einsatz und bedankte sich später auf Facebook für die gute Zusammenarbeit mit Rettungskräften, Feuerwehr und Luftrettung.

Hintergrund: Das Team der "HvO Fränkische Platte"

Das Team der "HvO Fränkische Platte" ist dem Rettungsdienst angegliedert und leistet bei medizinischen Notfällen schnell professionelle Hilfe und verkürzt somit den therapiefreien Zeitraum bis Rettungsdienst und Notarzt eintreffen. Alarmiert wird das HvO-Team von der Integrierten Leitstelle Würzburg. Das Einsatzgebiet liegt zwischen den vier Rettungswachen Lohr, Gemünden, Karlstadt und Marktheidenfeld und umfasst die Gemeinden Rohrbach, Hausen, Steinfeld, Waldzell, Ansbach, Urspringen, Stadelhofen und Duttenbrunn.

