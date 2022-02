Hausbrand in Tauberbischofsheim

In Tauberbischofsheim-Hochhausen brannte am Donnerstagvormittag ein leerstehendes Haus. Ein Räucherofen war vermutlich die Ursach des Gebäudebrandes in der Schulzengasse. Der 70-jährige Eigentümer hatte das Feuer gegen 10.45 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort, konnte den Brand löschen und so Schlimmeres verhindern. Die Löscharbeiten dauern noch an. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.