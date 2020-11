Haus Theresa in Großwallstadt: Ermittlungen der Polizei laufen

Auf Anfrage unseres Medienhauses zum Stand der Recherchen sagte Kathrin Thamm, Sprecherin der Polizei Unterfranken, am Sonntagmittag, dass die Ermittlungen laufen, mehr könne zur Zeit nicht gesagt werden. Dem schloss sich auch Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) am Sonntag auf Nachfrage an.

Scherf hatte vergangene Woche gesagt: „Es besteht der Anfangsverdacht, dass das Schutzkonzept nicht ausreicht oder nicht richtig umgesetzt wurde“. Er sprach von einer „sehr ersten Lage im Haus Theresa Großwallstadt“. Im Seniorenheim wurden innerhalb der vergangenen vier Wochen 39 von 41 Bewohner sowie 20 der 34 Mitarbeiter positiv auf den Covid-19-Erreger getestet. zum Bericht

Polizei ermittelt wegen Hygienemängeln in Großwallstädter Seniorenheim

Inzwischen haben sich auf unseren Facebook-Post hin weitere Kommentatoren kritisch gegenüber dem Seniorenheim in Großwallstadt geäußert:

Nina Lenhardt / Kevin Zahn / Manuela Klebing