Haus in Miltenberger Altstadt nach Brand unbewohnbar

Brand in Miltenberger Altstadt.

Nach einem Brand in der Nacht zum Dienstag ist ein Wohnhaus in der Miltenberger Altstadt unbewohnbar. Kurz nach 23 Uhr war eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße gemeldet worden. Als die ersten Kräfte der Miltenberger Feuerwehr eintrafen, stellten sie einen ausgedehnten Brand im Obergeschoss und im Dachbereich des Gebäudes fest. Sofort wurden die Feuerwehren aus Bürgstadt und Großheubach nachalarmiert.

Hauptstraße und Mainstraße gesperrt

Sowohl unter Atemschutz im Innenangriff, wie auch über die zwei Drehleitern, wurde die Brandbekämpfung vorgenommen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte in der engen Bebauung der Altstadt ein Übergreifen auf zwei direkt angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Aufwendig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Um letzte Glutnester ablöschen zu können musste das Dach teilweise abgedeckt werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Bewohner im Haus. Ein Nachbar zog sich eine leichte Rauchvergiftung zu, musste durch einen Notarzt jedoch nur ambulant versorgt werden.

Während des Einsatzes waren sowohl die Hauptstraße, wie auch die Mainstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bezüglich der Brandursache und Schadenshöhe hat noch in der Nacht die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Ralf Hettler