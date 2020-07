Dabei wurde jetzt auch ein Sonnenschutzrollo an dem Haus beschädigt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel.: 09353/97410.

Parkplatzrempler: Karlstadt

Auf einem Parkplatz in der Riemenschneiderstr. in Karlstadt touchierte am Montag gegen 09.55 Uhr ein 80-jähriger Mann beim Rangieren mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl ein dort geparktes Auto. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Polizei Karlstadt/ienc