Hauptbahnhof Aschaffenburg: Rollerfahrer fährt Fußgänger um - beide verletzt

Ein 53-jähriger Taxifahrer parkte sein Fahrzeug hierbei auf dem ausgewiesenen Taxistreifen und stieg aus seinem Fahrzeug aus, sodass er auf der Fahrbahn stand. In diesem Moment fuhr ein 64-jähriger Rollerfahrer an dem Fahrzeug vorbei und kollidierte mit dem auf der Straße stehenden Taxifahrer. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Verkehrsteilnehmer zu Boden und mussten aufgrund der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Beim Taxifahrer besteht der Verdacht einer Wirbelsäulenverletzung. Der Rollerfahrer erlitt Prellungen und klagte über Rückenschmerzen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Hauptbahnhofes zu Verkehrsstörungen.

BMW beim Parkvorgang beschädigt- Verursacher unbekannt

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr musste ein 34-jähriger BMW-Fahrer einen Unfallschaden an seinem Pkw feststellen. Das Fahrzeug hatte er zuvor, gegen 07:30 Uhr, auf dem Parkplatz an der Großmutterwiese (Lindenallee) abgestellt. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Am BMW entstand ein Streifschaden am rechten Fahrzeugheck in Höhe von fast 2.500 Euro.

Aggressionsdelikt im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Die rücksichtslose Fahrweise eines Opel-Fahrers führte am Dienstagabend, um kurz nach 18 Uhr, zu einer Körperverletzung. Nach Aussage des geschädigten Ford-Fahrers, wurde dieser auf der Hanauer Straße vom Opel-Fahrer zunächst überholt und anschließend ausgebremst. Der Täter zeigte dem Geschädigten im Anschluss noch den Mittelfinger. Nachdem beide Verkehrsteilnehmer in der Friedrichstraße an der Ampel nebeneinander anhielten, stiegen die Personen aus ihren Fahrzeugen aus und gerieten in einen Streit. Infolgedessen schlug der Opel-Fahrer seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Täter aufgenommen.

Personen, welche die Streitigkeit mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Einbruch in Schule

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang unbekannte Täter in eine öffentliche Schule ein. Die Täter gelangten durch ein offen stehendes Kellerfenster in den Werkraum der Schule. Dort öffneten sie mit einem schuleigenen Hammer und Stemmeisen gewaltsam die Tür zum Flur. Anstatt jedoch wertvolle Beute mitzunehmen, klauten die Täter lediglich ein paar Flaschen Wasser und einen Schlüssel für den Fahrstuhl.

Lastwagen fährt bei Regen gegen die Leitplanke

Sailauf. Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer verlor am Dienstagmorgen in einer Linkskurve auf der Kreisstraße AB 2 bei Sailauf die Kontrolle über seine Sattelzugmaschine. Ursächlich hierfür war vermutlich nicht an die Wetterverhältnisse (regennasse Fahrbahn) angepasste Geschwindigkeit. Infolgedessen rutschte der 24-Jährige nach rechts gegen die Leitplanke. Mehrere Elemente der Leitplanke wurden dadurch beschädigt und die Fahrbahn stark mit Dreck verunreinigt. Insgesamt wurde ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro verursacht. Mitarbeiter des Kreisbauhofes mussten die Fahrbahn reinigen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Streitigkeit wegen toter Maus

Stockstadt am Main. In einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnparteien führte eine scheinbar nichtige Streitigkeit am Dienstagabend zu heftigen Beleidigungen. Grund hierfür war, dass eine Nachbarskatze eine tote Maus vor die Wohnungstür eines Hausbewohners legte. Da gleich mehrere Hausbewohner Katzen halten, inklusive des Beschwerdeführers selbst, beschuldigte man sich nun gegenseitig Besitzer des Übeltäters zu sein. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg musste anrücken und mehrere Strafanzeigen wegen Beleidigung aufnehmen.

sob/Polizei Aschaffenburg