Hasloch: BMW schert aus und kollidiert mit entgegenkommendem Wagen

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen. Es wurde niemand verletzt.

Zwei Außenspiegel abgerissen

Marktheidenfeld. Von Freitagmorgen bis Samstagnachmittag wurde in der Friedenstraße und in der Ringstraße von zwei geparkten Pkw jeweils der linke Außenspiegel abgerissen. Aufgrund des Schadensbildes muss von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 400 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.



Vier Holzscheunen aufgebrochen

Erlenbach b. Marktheidenfeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Erlenbach in der Straße „Ketteltor“ im Bereich eines Holzlagerplatzes insgesamt vier Holzscheunen aufgebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 200 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.



Getränkewagen aufgehebelt

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom 30. August bis 4. September stellte ein Mitarbeiter eines Biergartens am Mainkai Hebelspuren an einem abgestellten Kühlwagen fest. Die Tür zum Getränkeanhänger wurde wahrscheinlich mittels eines Werkzeuges aufgebrochen, konnte durch den unbekannten Täter jedoch nicht weit genug geöffnet werden, um Gegenstände aus diesem zu entnehmen. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro beziffert.

mkl/Polizei Marktheidenfeld