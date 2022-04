Hasendiebe in Mosbach unterwegs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschwand ein Hase und in der folgenden Nacht auf Freitag weitere sieben Stallgenossen aus dem Gehege am Schreckhof. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Hasendiebe geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Unfallflucht in Buchen

Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Donnerstag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Audi A3 in Buchen. Der 18-jährige Fahrer des Audi hatte diesen gegen 6 Uhr auf einem Parkplatz des Buchener Krankenhauses abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, war der Verursacher oder die Verursacherin davongefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur unbekannten Person geben können oder den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

vd/Polizei Heilbronn