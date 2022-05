Haschisch und Marihuana am Niedernberger See

Bei der anschließenden Kontrolle konnten Kleinmengen Haschisch und Marihuana sowie Wodka sichergestellt werden. Da keiner der Jugendlichen über eine Erlaubnis für den Betäubungsmittelumgang verfügte, müssen sie sich nun im Strafverfahren verantworten.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Elsenfeld. Gegen 14:30 Uhr ereignete sich am Samstag auf dem Kundeparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem silberfarbenen Pkw mit vermutlich ausländischer Zulassung einen unbesetzt geparkten Pkw Daimler beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Obernburg in Verbindung zu setzen.