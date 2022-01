Haschisch nach Kontrolle auf der A3 bei Weibersbrunn beschlagnahmt

Cannabis gehört zu den ältesten bekannten Rauschmitteln und ist die mit Abstand gängigste illegale Droge in Deutschland.

Er war dabei sichtlich nervös. Ein Atemalkoholtest zeigte zwar eine Beeinflussung, welche sich aber knapp unterhalb der gesetzlichen Grenze befand und somit nicht ausschlaggebend sein konnte. Auf Nachfrage händigte er anschließend 10 Gramm Haschisch aus. Nachdem er dieses abgegeben hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Pkw ausgebrannt

Bischbrunn A3. Am Sonntag gegen 14:15 Uhr, reagierte eine BMW-Fahrerin auf der exakt richtig. Als sie ein seltsames Geräusch ihres Wagens registrierte, fuhr sie auf den Standstreifen, verließ ihren Wagen und setzte einen Notruf ab. Das Auto ging anschließend in Flammen auf. Die Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff löschten und banden auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Verkehr wurde nur minimal beeinträchtigt. Der defekte Wagen wurde anschließend abgeschleppt.

Mit falscher Fahrerkarte unterwegs

Aschaffenburg, A 3 Ri. Passau/Linz, P Strietwald Süd. Eine 38-jährige Niederländerin wurde gegen 19.30 Uhr mit ihrem Sattelzug einer Kontrolle unterzogen. Dabei fiel auf, dass in dem Kontrollgerät die Fahrerkarte eines anderen Fahrers gesteckt war. Die Dame gab an, dies sei nur, weil ihre eigene Karte kürzlich zerbrochen sei. Sie zeigte zwar ihre eigene zerbrochene Karte vor, hätte aber dennoch nicht die Fahrerkarte ihres Kollegen als die ihre verwenden dürfen. Bei der nun genaueren Kontrolle fiel zudem auf, dass sie diese Wechsel bereits desöfteren durchgeführt hat. Meist werden derartige Kartenwechsel durchgeführt, um zu lange Lenkzeiten zu verschleiern. Auch in diesem Fall liegt der Verdacht nahe. Allerdings müssen hierzu noch weitere Ermittlungen angestrebt werden. Die zerbrochene Karte jedenfalls verblieb bei der Polizei, wohingegen die 38-jährige noch 2 Stunden fahren durfte. Ein Ersatzfahrer kam dennoch, um sie anschließend ordnungsgemäß abzulösen.