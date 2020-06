Harley-Davidson in Aschaffenburg beschädigt

Am späten Freitagnachmittag zwischen 17:05 und 17:50 Uhr war am Parkplatz in der Wendelbergstraße ein Motorrad der Marke Harley-Davidson geparkt. Bei Rückkehr musste der Halter feststellten, dass die Karosserie zerkratzt, die Sitzbank aufgeschlitzt und die Reifen zerstochen wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2200 zu melden.

Geldbörsendiebstahl - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. In der Herstallstraße wurde am Freitag zwischen 10:30 - 12:00 Uhr einer 79-jährigen Rentnerin die Geldbörse entwendet. Sie hob noch in der Herstallstraße Geld ab und lief anschließend Richtung Herrstallturm. Als sie in einem Geschäft zahlen wollte, fiel ihr das Fehlen der Geldbörse auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 zu melden.

Zeugenaufruf - Graffiti auf LKW gesprüht

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag, ab 16:00 Uhr bis Freitag um 4:30 Uhr war ein Lkw in der Pestallozzistraße abgestellt. In dieser Zeit wurde die Fahrerseite entlang des Kofferaufbaues mit einem Graffiti in einer Größe von 1,5 x 2,5 m besprüht, weshalb wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 06021/857-2200.

Verkehrsunfallfluchten an Einkaufsmärkten

Goldbach. Der kurze Besuch im Getränkemarkt in Goldbach, Aschaffenburger Straße wurde für einen 41-Jährigen Pkw-Halter sehr teuer. Er stellte seinen grauen Pkw der Marke KIA am Freitag, zwischen 16:00 und 16:15 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ab. Als er zurückkam, musste er einen Schaden am linken Kotflügel feststellen, welcher sich auf eine Schadenshöhe von ca. 1500, - Euro beläuft. Der Verursacher hatte weder gewartet noch einen Zettel hinterlassen, weshalb wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-2200.

Großostheim. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitagmittag gegen 15:00 Uhr am Einkaufsmarkt in der Aschaffenburger Straße. Hier wurde ein geparkter schwarzer Audi im Bereich der Frontstoßstange und rechtem Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000, - Euro. Auch hier kümmerte sich der Verursacher nicht um die Schadensregulierung, weshalb gebeten wird, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-2200 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg melden.

Alle Reifen am Pkw zerstochen - Zeugen gesucht

Goldbach. Eine böse Überraschung musste ein 80-Jähriger Pkw-Halter nach einem Spaziergang machen. Er stellte seinen Mercedes am Freitag, zwischen

12:00 und 14:00 Uhr in Goldbach zwischen dem Schwimmbad und Unterafferbach ab. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass alle 4 Reifen seines Pkw zerstochen wurden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer: 06021/857-2200.

xere/Polizei Aschaffenburg