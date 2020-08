Hardheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Zwischen der Abzweigung nach Dornberg und Riedern stieß der Mann mit seinem VW Passat aus bislang ungeklärten Gründen rechts gegen die Leitplanke und prallte kurz danach gegen die linke Leitplanke. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro.

Buchen: Rettungseinsatz behindert - Polizeibeamte angegriffen - Übernachtung auf dem Polizeirevier

Buchen. Eine 67-Jährige behinderte am Mittwochabend einen Rettungseinsatz, woraufhin sie die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen durfte. Gegen 21 Uhr liefen Rettungsmaßnahmen wegen einer hilflosen Person in Buchen. Die Frau behinderte die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Marktstraße, sodass diese ihre Arbeit nicht machen konnten. Die Polizeibeamten forderten die Frau auf dies zu unterlassen. Weil sie der Aufforderung nicht nachkam, erteilten die Polizisten der 67-Jährigen einen Platzverweis. Nachdem sie den Platz nicht verlies, musste sie durch die Polizei auf Abstand gehalten werden. Nach circa 10 Minuten tauchte die Frau wieder bei den Einsatzkräften auf, woraufhin sie in Gewahrsam genommen wurde. Deshalb griff sie die Beamten an, wobei die Frau sich selbst und einen Beamten leicht verletzte. Daraufhin musste die 67-Jährige die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

Mosbach: Einbruch in Kneipe

Mosbach. Unbekannte sind zwischen Dienstag, gegen 22.30 Uhr und Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, in eine Kneipe in Mosbach eingebrochen. In diesem Zeitraum drangen die Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten in der Anton-Gmeinder-Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie das Mobiliar und stohlen Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Buchen-Rinschheim: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Buchen-Rinschheim. Am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, brach ein Mann in ein Wohnhaus in Buchen-Rinschheim ein. Die aufmerksamen Nachbarn bemerkten den Mann, da in dem Haus in der Leopoldstraße der Lichtschein einer Taschenlampe zu sehen war, obwohl die eigentlichen Bewohner nicht zuhause waren. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 41-Jährigen in dem Anwesen an. Vermutlich stieg der Mann über ein Fenster in das Haus ein. Auf den Einbrecher kommt nun eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl zu.

koc/ Polizeipräsidium Heilbronn