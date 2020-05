Handy geklaut: Mann raubt 17-jährige in Wächtersbach aus

Der 1,85 Meter große schmale Täter trug einen weißen Mundschutz und war mit einer dunklen Jogginghose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Glatzköpfige, der einen Drei-Tage-Bart hatte, hatte die Jugendliche am Dienstag gegen 3 Uhr mit einer Schere bedroht und von ihr die mitgeführten Wertgegenstände gefordert. Weil er diese nicht ausgehändigt bekam, entriss der Räuber ihr das goldfarbenes iphone 6 aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung der Gelnhäuser Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

palu/Polizei Offenbach