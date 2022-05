Handy aus einer Tasche im Bus nach Rothenbuch geklaut

Die Handtasche wurde zuvor von einem Fahrgast im Bus aufgefunden und nach Rücksprache mit dem Busfahrer auf einem Sitz im Bus abgestellt. Ein in Rechtenbach zugestiegener Fahrgast hat dann die Tasche durchwühlt und sich das Handy unberechtigt angeeignet. Der unbekannte Fahrgast soll in Rothenbuch ausgestiegen sein. Er soll ca. 40 - 50Jahre alt, 180cm bis 190 cm groß sein und eine Glatze haben. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle Schildmütze und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410