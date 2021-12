Handtaschen-Klau in Aschaffenburg: Besitzerin ortet Handy in Altkleider-Container

Zuvor hatte die Frau ihre braune Handtasche samt Inhalt an den Einkaufswagen gehängt und kurz aus den Augen gelassen. Anschließend musste sie feststellen, dass ihre Handtasche durch einen bisher unbekannten Täter entwendet wurde. Im Nachgang konnte sie ihr Mobiltelefon in der Boppstraße orten. Mithilfe der Polizei konnte dort in einem Altkleidercontainer die Handtasche aufgefunden werden. Es stellte sich heraus, dass der Täter einen dreistelligen Geldbetrag aus dem Geldbeutel entwendete und die Handtasche anschließend in dem Container entsorgte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.





Alkoholisierte VW-Fahrerin gestoppt

Aschaffenburg. Am späten Samstagabend wurde eine 52-jährige Verkehrsteilnehmerin einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Stockbrunnenstraße unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Dame fest, weswegen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt werden sollte. Da dies trotz mehrerer Versuche scheiterte und es keine andere Möglichkeit zur Feststellung des Alkoholwertes gab, musste bei der VW-Fahrerin eine Blutentnahme angeordnet werden. Die Dame erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.



Drogenaufgriff im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Am Samstagabend wurde ein 19-Jähriger einer Personenkontrolle in der Würzburger Straße unterzogen. Zuvor konnte die Streifenbesatzung starken Marihuana-Geruch in der Umgebung des jungen Mannes feststellen. Bei der Kontrolle konnte anschließend eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln

Zusammenprall mit Gegenverkehr verursacht hohen Sachschaden

Waldaschaff. Gegen 19 Uhr ereignete sich am Samstag in der Aschaffenburger Straße in Waldaschaff ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines BMW frontal mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Die 24-jährige Fahrerin wollte an einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbeifahren, wobei sie den Gegenverkehr zu spät bemerkte. Durch den Aufprall bei mäßiger Geschwindigkeit wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt, jedoch beläuft sich der Sachschaden an den Fahrzeugen jeweils auf einen hohen, vierstelligen Betrag. Der VW war zudem nicht mehr fahrbereit und musste durch eine Abschleppfirma vom Unfallort entfernt werden.

Bei Abbiegevorgang mit Querverkehr kollidiert

Goldbach. Am Samstagnachmittag kam es auf der B26 zu einem Zusammenstoß zwischen einer VW-Fahrerin und einem Mercedes-Fahrer. Die 43-jährige Unfallverursacherin wollte von der A3 in Fahrtrichtung Würzburg kommend auf die B26 in Richtung Goldbach abbiegen. Aufgrund des angebrachten „Grünpfeils" bog die Dame trotz Rotlichts nach rechts ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes, der auf der B26 in Richtung Goldbach unterwegs war. Durch den Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich jeweils auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die VW-Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren, da trotz „Grünpfeils" der Querverkehr beachtet werden muss.

Mehrere geparkte Fahrzeuge in Laufach beschädigt

Laufach. Am gestrigen Samstag wurde bekannt, dass mehrere geparkte Fahrzeuge im Ortsgebiet Laufach durch einen bzw. mehrere bisher unbekannten Täter zerkratzt wurden. Am Ameisenacker wurden im Zeitraum von Freitag, den 17.12.2021, bis Samstagmittag zwei BMWs an den jeweils rechten Fahrzeugflanken beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 2000 Euro. Im Hammerweg wurde im Zeitraum von Dienstag, den 14.12.2021, bis Samstagmorgen ebenfalls ein BMW an der Heckstoßstange zerkratzt. Hier beläuft sich der Sachschaden auf rund 2000 Euro. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt gegen den oder die Täter wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Aschaffenburg