Handfester Streit in Aschaffenburger Diskothek

In einer Diskothek in der Ludwigstraße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Streit zwischen einem 28-jährigen Mann und seiner Ex-Freundin. In den zunächst nur verbalen Streit mischten sich weitere Personen ein. Die Situation steigerte sich in eine körperliche Auseinandersetzung, in welcher der 28-Jährige einem 33-Jährigen unter anderem mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Streitparteien wurden daraufhin der Lokalität verwiesen. Draußen setzte sich die Streitigkeit fort, sodass die Polizei anrücken musste. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der 28-jährige Aggressor aufgebracht und ließ sich nicht beruhigen. Er wurde schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Verkehrskontrolle wegen fehlendem Versicherungsschutz in Damm

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg hat am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr hat einen 40-jährigen Verkehrsteilnehmer auf einem E-Scooter in der Dyroffstraße kontrolliert, weil an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dabei wurde festgestellt, dass für das Elektrokleinstfahrzeug überhaupt kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 40-Jährigen außerdem noch ein Joint aufgefunden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Autos in Schweinheim mit Eiern beworfen

Ein 43-jähriger Fahrzeughalter aus Aschaffenburg wurde am Wochenende Opfer einer Sachbeschädigung. Im Tatzeitraum zwischen Freitag und Sonntag - jeweils 19:00 Uhr - wurden beide Autos des 43-Jährigen in der Feldchenstraße von einem unbekannten Täter mit Eiern beworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall in Großostheim

Auf der Kreuzung Pfarrgasse / Bachstraße ereignete sich am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, weil ein 18-jähriger Fahranfänger eine vorfahrtsberechtigte Honda-Fahrerin übersehen hatte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos inmitten der Rechts-vor-Links-Kreuzung. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird mit circa 8.000 Euro beziffert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

