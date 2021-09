Handgemenge im Aschaffenburger Roßmarkt - Schlichter verletzt

Als ein Außenstehender einschritt und versuchte den Streit zu schlichten, wurde er von mehreren Personen geschlagen und geriet infolge dessen zu Boden. Er erlitt dabei leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden. Unmittelbar nach der Auseinandersetzung löste sich die Personengruppe auf und die bisher unbekannten Täter flüchteten. Hinweise auf Tatbeteiligungen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-0 entgegen.

Aschaffenburg. Samstagnacht um 3.05 Uhr konnte ein Anwohner in Aschaffenburg-Obernau ein lautstarkes Streitgespräch hören. Wenig später beobachtete er einen Audi, welcher beim Ausfahren aus einem Hof mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault kollidierte. Die Fahrzeugfront und eine Felge des Renaults wurden deutlich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt dennoch fort. Durch die Angaben des aufmerksamen Zeugen konnten Beamte der Polizeiinspektion Obernburg den bereits geparkten Audi an der Halteranschrift in Erlenbach feststellen. Die Fahrerin des Fahrzeugs wurde wenig später in ihrer Wohnung angetroffen. Ihr droht nun ein Entzug der Fahrerlaubnis infolge einer Verkehrsunfallflucht.



Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Aschaffenburg. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen BMW in der Nacht von Freitag auf Samstag in Aschaffenburg am Fahrbahnrand der Würzburger Straße. Am Samstagvormittag stellte er fest, dass der hintere Scheibenwischer seines Fahrzeuges durch Unbekannte abgerissen wurde. Während der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg wurde ein weiterer Opel mit demselben Schadensbild festgestellt. Durch den Geschädigten konnten keine Hinweise auf einen Täter gegeben werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg über die 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.



Hornissenangriff am Mainradweg

Mainschaff. Am Samstagnachmittag wurden sieben Personen am Radweg bei Mainaschaff durch aggressive Hornissen gestochen. Der betroffene Abschnitt des Mainradweges wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Eine Dame, welche mit ihrem Kinderwagen von Mainaschaff in Richtung Aschaffenburg lief, wurde mehrfach gestochen. Nach einer Untersuchung durch einen Notarzt vor Ort wurde sie zur Beobachtung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Ihr unversehrtes Kleinkind wurde von Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg nach Hause gebracht und dem Vater übergeben. Die anderen Verletzten konnten nach einer ambulanten Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Nach Eintreffen eines Imkers und einer Fachfirma wurde der Hornissenschwarm mit technischem Gerät abgesaugt und umgesiedelt. Die Sperrung des Radweges konnte nach ca. zwei Stunden wieder aufgehoben werden.

mkl/Polizei Aschaffenburg