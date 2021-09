Wer nach einem Parkrempler den flüchtigen Verursacher zur Verantwortung ziehen will, kann sich nicht allein auf einen Zettel von Zeugen berufen.

Daher machte sich der Toyota selbstständig und rollt gegen einen geparkten Kia. Der Gesamtschaden beträgt 2.000 Euro.





Im Graben gelandet

Geiselbach. Am Dienstag gegen 15 Uhr fuhr eine 56-jährige Subaru-Fahrerin von Geiselbach in Richtung Gelnhausen. Sie kam dabei aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Dabei entstand an dem Subaru ein Schaden von circa 500 Euro.





Kahl. Bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Dienstagmittag ein Schaden von 3.000 Euro. Ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer wollte um 12 Uhr von einem Parkstreifen auf die Aschaffenburger Straße fahren. Dabei übersah er den Peugeot einer 71-jährigen Frau, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben unverletzt.





Kahl. Am frühen Dienstag um 00.30 Uhr erfasste eine Daimler-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305, Höhe Emmerichshofen, ein Wildschwein. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt (2.000 Euro).





Fehler beim Anfahren

Karlstein-Dettingen. Am Dienstag gegen 10 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer von einer Tankstelle auf die Hanauer Landstraße. Dabei übersah er den Skoda einer 68-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Die zwei Fahrer blieben unverletzt.