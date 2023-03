Hanauer Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Gegen 10.50 Uhr riefen die Betrüger den Rentner an und gaukelten ihm vor, dass seine Tochter einen schweren

Autounfall verursacht hätte und nun eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro zu zahlen sei. In der Bankfiliale in der Ludwigstraße fiel dem Mitarbeiter glücklicherweise die größere Bargeldabhebung in Kombination mit dem Alter des

Geschädigten auf und er alarmierte die Polizei. Dadurch konnte der Betrug aufgedeckt und vereitelt werden.

Einbruch in Supermarkt endet mit vorläufiger Festnahme - Hanau

Hanau. Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnten drei Tatverdächtige nach einem

Einbruch in einen Supermarkt in der Lamboystraße in der Nacht von Sonntag auf

Montag vorläufig festgenommen werden. Gegen 1 Uhr morgens hatte die Anwohnerin

das Klirren von Glas wahrgenommen und daraufhin aus dem Fenster geschaut. Dort

konnte sie sehen, wie zwei Männer durch das eingeschlagene Fenster des

Supermarktes einstiegen. Eine Frau stand davor und hielt vermutlich Ausschau

nach der Polizei. Die Personen flüchteten im Anschluss mit mehreren Flaschen

Wodka und Lebensmitteln im Wert von insgesamt circa 130 Euro. Im Rahmen der

Fahndung nahm eine Polizeistreife die mutmaßlichen Diebe im Alter von 34, 35 und

37 Jahren unweit des Tatortes vorläufig fest. Bei dem Fluchtversuch ließ das

Trio ein Teil der Beute fallen. Augenscheinlich standen die beiden Männer und

die Frau unter Alkoholeinfluss. Sie mussten für die weiteren polizeilichen

Maßnahmen mit zur Dienststelle. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden alle

drei im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Katze an Autobahn 66 / Hanau aus fahrendem Auto geworfen und überrollt: Wer kann Hinweise

auf den schwarzen Suzuki geben?

Hanau. Ein offenbar grausamer Fall von Tiermisshandlung, die für eine Katze

tödlich endete, beschäftigt derzeit die Polizeiautobahnstation Langenselbold.

Zur Aufklärung des Vorfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 66

in Fachrichtung Fulda ereignete, bitten die Beamten nun um weitere Hinweise.

Eine Autofahrerin hatte die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass sie gegen

13.45 Uhr, kurz vor dem Hanauer Kreuz, beobachtet habe, wie eine Katze aus einem

fahrenden Auto heraus augenscheinlich auf die Fahrbahn geworfen wurde. Zu dem

Auto, das einfach weiterfuhr, ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um

einen schwarzen Suzuki gehandelt haben soll. Die Katze mit weiß-schwarz-braunen

Fell irrte anschließend noch kurz auf der dort vierspurigen Schnellstraße herum,

ehe sie wenige Augenblicke später von nachfolgenden Fahrzeugen überrollt und

getötet wurde. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge war das Tier zwar

gechipt, die Ermittlungen auf die Besitzerin oder den Besitzer liefen bislang

jedoch ins Leere. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen des Verdachts eines

Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz beziehungsweise des gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr und bitten nun um weitere Hinweise unter der Telefonnummer

06183 91155-0 - sowohl zu dem schwarzen Suzuki, als auch zum Katzenbesitzer.

Zeugen gesucht: Trickdiebe nutzen Hilfsbereitschaft von Senior aus

Gelnhausen. Zwei Trickdiebinnen ergaunerten am Samstagabend in der Hailerer Straße

unter anderem Goldmünzen, Schmuck und Bargeld bei einem Senior. Unter einem

Vorwand verschafften sich die beiden Frauen gegen 18.30 Uhr Zugang zur Wohnung

des Rentners. Während eine den Rentner ablenkte, durchwühlte ihre Komplizin

unbemerkt die Zimmer. Mit ihrer Beute verließen sie die Wohnung und flüchteten

in unbekannte Richtung. Eine der Täterinnen war 1,60 bis 1,65 Meter groß mit

einem auffällig vorstehenden Kiefer, dunklen Haaren und einer schmalen Figur.

Eine nähere Beschreibung der Mittäterin liegt derzeit nicht vor. Die Kripo in

Gelnhausen ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bittet Zeugen, die rund um

die Hailerer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Rufnummer 06051 827-0 zu melden. Die Polizei warnt deshalb: Seien Sie

misstrauisch, wenn Fremde in Ihre Wohnung wollen und lassen Sie diese niemals

unbeaufsichtigt. Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickdiebstahl oder

andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter

www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen kriminalpolizeilichen

Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan

Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch

unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

Exhibitionist entblößt sich vor Bäckerei

Bad Orb. Ein Mitte 30 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Sonntagmorgen auf dem

Gehweg in der Ludwig-Schmank-Straße vor einer Bäckerei entblößt. Gegen 5.15 Uhr

stand der schlanke Mann, der dunkle Kleidung anhatte, vor der Glaseingangstür

zur Bäckerei. Als die Mitarbeiterin ihn entdeckte, machte er sich zügig in

Richtung Altstadt davon. Der Täter trug zudem eine Brille und eine Mütze mit

Ohrenklappen. Die Kripo ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181

100-123 zu erreichen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen