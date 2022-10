Hanau: Unbekannte stehlen Katalysatoren von zwei Autos

Zwischen Freitag (15 Uhr) und Montag (9 Uhr) montierten die Täter im Harzweg in Höhe der einstelligen Hausnummern einen Katalysator von einem grauen Opel Astra ab. In der Hopfengartenstraße bauten Diebe ebenfalls einen Katalysator aus einem weiteren Opel Astra aus. Noch unklar ist, wie die Katalysatoren abmontiert wurden. Der Schaden an den jeweiligen Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.