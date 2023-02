Hanau: Unbekannte schlagen 17-Jährigen zusammen - Polizei sucht Zeugen

Zwischen dem Geschädigten und drei unbekannten Tätern kam es gegen 19.30 Uhr zu verbalen Streitigkeiten infolgedessen sie den 17-Jährigen zusammenschlugen. Nach ersten Erkenntnissen setzten die Aggressoren einen metallischen Gegenstand ein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Einer der Täter hatte lange blonde Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizeistation Hanau II ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu erreichen.

Zaun eines Einkaufmarktes beschädigt und abgehauen

Hainburg/Klein-Krotzenburg. Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen einen Doppelstabmattenzaun auf dem Parkplatz eines Discounters in der Fasaneriestraße (einstellige Hausnummern) angefahren und ist anschließend davongefahren. Gegen 10.30 Uhr soll der Unbekannte vermutlich beim Parkmanöver den Zaun des Außengeländes beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen ersten Erkenntnissen zufolge einen weißen Wagen (ähnlich eines Kleinbusses) mit geöffneter Heckklappe davonfahren. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten, großen und schlanken Mann mit einem Dreitagebart gehandelt haben.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Raser über 100 Stundenkilometer schneller als erlaubt

Hanau. Am Sonntag waren die Experten der Arbeitsgruppe "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) im Rahmen ihres Streifendienstes in einem zivilen Fahrzeug auf der Bundesstraße 43a bei Hanau unterwegs und konnten mit ihrem Videofahrzeug zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit feststellen. Zuerst hielten die Beamten einen 50-jährigen Fahrzeugführer mit über 220 bei erlaubten 100 Stundenkilometern an. Dies stellt den Höchsttatbestand in Sachen Geschwindigkeit im Bußgeldkatalog dar und zieht im Regelfall neben einer Geldbuße, Punkte im Zentralen Fahrerlaubnisregister, ein dreimonatiges Fahrverbot mit sich. Im weiteren Verlauf beschleunigte ein 20-Jähriger sein Auto an gleicher Stelle auf über 165 Stundenkilometer. Auch dieser Fahrzeugführer muss mit einer erheblichen Geldbuße sowie einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Zeugensuche: Wer hatte Grün?

Linsengericht/Altenhaßlau. Nach einem Unfall, der sich bereits am Mittwoch (14. Februar) an der Kreuzung Gelnhäuser Straße / Hauptstraße ereignet hatte, sucht die Polizei nach Zeugen. Die entscheidende Frage für die Kreuzung mit Ampelregelung lautet: "Wer hatte Grün?" Gegen 19 Uhr befuhr eine 36-jährige VW Golf-Fahrerin die Gelnhäuser Straße und wollte an der besagten Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Geislitz fahren. Eine 22-jährige Opel Corsa-Fahrerin fuhr die Hauptstraße in Richtung der Landstraße 3202. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerinnen blieben unversehrt, an ihren Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden von etwa 6.500 Euro. Beide Frauen gaben jeweils an, an der Ampel bei Grünlicht gefahren zu sein.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.