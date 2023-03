Hanau: Trickbetrüger ergaunern Bargeld

Gegen 14 Uhr klingelten die vermeintlichen Handwerker an der Haustür und boten an, die Einfahrt zu reinigen. Am Ende der Arbeiten verlangten die Männer schließlich einen mittleren dreistelligen Betrag. Der Frau kam der Betrag viel zu hoch vor. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf die Hanauerin letztendlich dem Mann einen Bargeldbetrag übergab. Daraufhin stieg das Trio in einen weißen Peugeot Expert mit ausländischem Kennzeichen und fuhr davon.

Der Wortführer des Trios war etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte blonde Haare und sprach Englisch. Einer war etwa 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und korpulent. Er hatte braune Haare und einen Vollbart. Der Dritte wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte graues schütteres Haar.

Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Die Kripo warnt vor Trickbetrügern, die sich an der Haustür als Handwerker ausgeben und bitten um besondere Vorsicht, wenn es an der Haustür klingelt und unbekannte Monteure scheinbar günstig ihre Dienste anbieten. Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner. Telefonisch ist er unter der Rufnummer 06181 100-233 zu erreichen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hanau-Lamboy. Die Polizeistation Hanau II sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag in der Johann-Carl-Koch-Straße ereignete. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen 6.40 und 16 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 4 geparkten silbernen Renault Twingo. Der Schaden an der Fahrerseite und am beschädigten Außenspiegel beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 800 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher davon.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II.