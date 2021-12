Hanau: Polizei prüft rund 800 Personen auf 2G/3G-Regeln

Das gibt die Polizei Südosthessen bekannt. Bei der gemeinsamen Aktion von Bediensteten der Stadt Hanau und der Polizei wurden in der Zeit von 9 bis 17.30 Uhr nahezu 800 Personen überprüft. Dabei ging es insbesondere um die Einhaltung der sogenannten "3-G-Regel" im Öffentlichen Personennahverkehr sowie die Überprüfung der geltenden Regeln etwa in Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben.

In Sachen ÖPNV nahmen sich die Kontrollkräfte, bestehend aus Landes- und Stadtpolizei sowie Kontrolleure der Hanauer Straßenbahn GmbH, zunächst den Busbahnhof am Freiheitsplatz vor. Der Großteil der etwa 640 Fahrgästen hielt sich an die Corona-Vorschriften. 38 Ordnungswidrigkeiten sowie einen gefälschten Impfnachweis verzeichneten die Regelhüter, deren Einschreiten durch die Fahrgäste sehr positiv aufgenommen und des Öfteren auch im Bürgergespräch gelobt wurde, so die Polizei.

Anschließend wurden diverse Cafe´s, Nagelstudios, Frisöre und auch Gaststätten unter die Lupe genommen, wobei nochmals über 150 Personen, sowie insgesamt zehn Lokalitäten überprüft wurden - Ergebnis hier: Nochmals sechs Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gegen Einzelpersonen, zwei weitere Strafanzeigen wegen gefälschten Impfausweisen, ein Verstoß nach dem Waffengesetz (Auffinden eines verbotenen "Nunchaku") sowie ein nicht passierbarer Notausgang.

"Auch, wenn sich die Meisten an die Regeln halten, so müssen wir weiter wachsam sein, denn jeder Verstoß stellt ein potentielles Gesundheitsrisiko für andere dar", resümiert Andreas Thiem, stellvertretender Leiter der Polizeistation Hanau I und kündigt weitere Kontrollen an.

Polizei Südosthessen/kick