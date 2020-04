Hanau: Gast verteilt Essen auf dem Boden - Koch verjagt ihn mit Beil

Laut einer Zeugin sei der offensichtlich unzufriedene Kunde gegen 16.45 Uhr in der Gaststätte erschienen und habe sich dergestalt über das falsche Mahl beschwert, dass er zunächst das Essen auf dem Boden verteilte und anschließend begonnen haben soll, auch noch die Stühle umzuschmeißen. Dies wiederum habe nebenan den Koch so in Rage gebracht, dass er mit einer Suppenkelle in der Hand auf den unzufriedenen Kunden losgegangen und auf diesen eingeschlagen haben soll.

Als dieser seinerseits ob der Hiebe mit zwei Begleitern das Lokal verlies, sei ihnen der Koch gar noch auf die Straße gefolgt, habe allerdings statt der Schöpfkelle nun ein Beil hocherhoben in der Hand gehalten. Der Angestellte habe die Verfolgung nach wenigen Metern abgebrochen und sei in das Lokal zurückgekehrt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Der angeblich unzufriedene Gast und weitere Zeugen werden jetzt gebeten, sich bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.