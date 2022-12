Hanau: Einbrecher stehlen Uhren und Tresor

ARCHIV - 08.10.2016, Baden-Württemberg, Rottweil: ILLUSTRATION - Ein Mann hebelt mit einem Brecheisen eine Tür im Keller eines Wohnhauses auf (gestellte Szene. zu dpa «Pünktlich zur Ferienzeit: Kampagne gegen Einbrecher in Hessen) Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der oder die Täter hebelten das Fenstern des Hauses in der Straße Alter Wald auf. Neben zwei hochwertigen Uhren und Bargeld

wurde auch ein Tresor entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Einbrecher entkommen mit Schmuck und Bargeld

Hainburg-Hainstadt. In der Zeit von 16.50 Uhr bis 21.20 Uhr kam es am Samstag in der Straße Kleine

Maingasse zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich über ein

rückwärtiges Fenster Zugang zum Wohnhaus und entwendeten aus zwei Wohnungen

Bargeld, Schmuck und einen Tresor.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo

in Offenbach unter der Rufnummer 089 8098-1234.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen