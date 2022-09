Im Einsatz waren die Wehren Hanau-Mittelbuchen, Hanau-Mitte, Maintal-Wachenbuchen und die Berufsfeuerwehr Hanau. Im Außenbereich der Dachkonstruktion eines Rohbaus in der Straße "Am Kirchberg" kam es gegen 22.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Feuer, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Verletzt worden sie niemand. Rund 50 Kräfte der Feuerwehr mussten anrücken, um den Brand auf dem Dach des Neubaus zu löschen. Dafür kamen mehrere Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Auch ein Aufgebot des Rettungsdienstes war vor Ort, um die Feuerwehrkräfte abzusichern. Unterstützt wurden die Rettungsdienstkräfte durch den DRK Ortsverein Hanau, der die Einsatzkräfte zudem mit Getränken verpflegte. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Die Straße war im Rahmen der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

rbb/skess