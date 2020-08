Hanau: 8-Jährige von Auto angefahren und leichtverletzt

In der Bruchköbeler Landstraße soll ein 8-jähriges Mädchen die Fahrbahn gegen 14.30 Uhr zu Fuß überquert haben, als sie von einem Auto in Höhe einer Tankstelle erfasst wurde. Das Auto fuhr in Richtung Innenstadt, so der bisherige Stand der Ermittlungen. Das Mädchen zog sich durch den Zusammenstoß zum Glück "nur" leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An dem Mercedes entstand geringfügiger Sachschaden. Gegen den 67-jährigen Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Unfallflucht nach Parkrempler in Hanau - Zeugen gesucht

Hanau. Die Polizei in Hanau ermittelt derzeit in einer Unfallflucht und sucht neben dem Unfallverursacher auch aufmerksame Zeugen, die das "Werk" des Flüchtigen beobachtet haben. Zu dem Parkrempler kam es am Mittwoch in der Straße "Am Frankfurter Tor", und zwar zwischen 18.20 und 20.15 Uhr. Beschädigt wurde hierbei ein grauer VW Polo, der in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkt war und dessen Beifahrertür zerkratzt wurde. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Beamten der Wache am Freiheitsplatz nehmen unter der Rufnummer 06181 100-120 Hinweise zu dem Fall entgegen.

koc/ Polizeipräsidium Südosthessen